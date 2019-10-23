Зеленський привітав Трюдо з перемогою на виборах
Вітання глава Української держави опублікував на своїй сторінці у Twitter.
“Вітання Джастіну Трюдо та Ліберальнаій партії Канади з перемогою на федеральних виборах. Розраховуємо на спільну роботу для поглиблення двосторонньої та глобальної програми дій для процвітання наших країн”, - зазначив Зеленський.
Як повідомлялося, за результатами канадських парламентських виборів найбільше мандатів отримала Ліберальна партія, очолювана чинними прем’єр-міністром Джастіном Трюдо. На другому місці опинилася Консервативна партія, а на третє неочікувано вийшов Квебецький блок, який виступає за суверенітет провінції Квебек.
Утричі збільшили своє представництво в парламенті також і “зелені”, які прагнуть суттєво збільшити внесок Канади у глобальну боротьбу зі змінами клімату.