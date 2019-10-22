Партія Трюдо перемогла на виборах у Канаді

Ліберальна партія Канади, очолювана чинними прем’єр-міністром Джастіном Трюдо, отримала перемогу на найбільшій кількості округів у країні.

Як вказують офіційні підрахунки, Ліберальна партія отримає щонайменше 156 мандатів із 338.

На другому місці опинилася Консервативна партія, яка проведе до парламенту 121 депутата, що на 24 більше, ніж в попередньому скликанні.

Суттєво збільшить своє представництво в канадському парламенті і Квебекський блок, який виступає за суверенітет провінції Квебек. Партія отримала перемогу на 32 одномандатних округах, хоча раніше мала лише 10 місць.

Натомість Нова демократична партія втратила більшість народної підтримки й відправить до Оттави всього 24 депутата. Це на 16 осіб менше, ніж представляло партію раніше.

Великий успіх на виборах продемонструвала партія Зелених, яка втричі збільшила своє представництво у федеральному парламенті.

Читайте також: Канада готова розширити санкції проти Росії

У попередньому скликанні парламенту Ліберальна партія мала 177 голосів й мала змогу одноосібно формувати уряд й ухвалювати більшість важливих рішень. Тепер їй доведеться формувати коаліції з іншими партіями. Найвірогідніше Джастін Трюдо залишиться прем’єр-міністром Канади, але партії доведеться йти на поступки в інших питаннях, у тому числі урядових призначеннях.

Прикметно, що найбільше голосів по країні отримала Консервативна партія, хоча у загальному підрахунку консерватори здобули менше мандатів.

Результати голосування на одному окрузі ще досі підраховуються, але наразі лідирує на ньому представник Ліберальної партії.

Фото: Джастін Трюдо, ФБ