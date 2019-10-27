Вантажівка з 39 трупами: трьох підозрюваних звільнили під заставу

У Великій Британії троє підозрюваних, заарештованих у зв’язку з розслідуванням загибелі 23 жовтня 39 осіб у вантажівці, були звільнені під заставу.

Про це пише британське видання Mirror.

"Три особи, заарештовані у зв'язку зі смертю 39 мігрантів, знайдених у причепі вантажного автомобіля, були звільнені під заставу", - йдеться у повідомленні місцевої поліції.

Як зазначається, чоловік та жінка, 38 років, з Уоррінгтона та 45-річний підозрюваний з Північної Ірландії були звільнені до наступного місяця, слідство у справі триває.

Як повідомлялося, цього тижня поліцейські виявили в індустріальному парку у бри танському місті Грейсе (Ессекс) вантажівку з 39 тілами. У цій справі були заарештовані три людини: 38-річні чоловік та жінка з Уоррінгтона (Чешир) та 48-річний чоловік з Північної Ірландії. Всі вони підозрюються у незаконному перевезенні людей та ненавмисному вбивстві.

А 25-річному водієві вантажівки Морісу Робінсону висунені звинувачення у 39 епізодах ненавмисного вбивства, а також у торгівлі людьми, сприянні незаконній імміграції та відмиванні грошей.

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