Вантажівка з 39 трупами: поліція затримала п’ятого підозрюваного

Ірландська поліція затримала п’ятого підозрюваного, який може бути причетний до загибелі 39 осіб, тіла яких знайшли у вантажівці поблизу Лондона 23 жовтня.

Про це повідомляє Sky News.

20-річного чоловіка з Північної Ірландії затримали в порту Дубліна, він прибув із Франції.

«Він був заарештований по непов’язаному з цим питанням, але, як відомо, поліція Ессекса зацікавлена в цій людині в рамках розслідування вбивства восьми жінок і 31 чоловіка», — йдеться в повідомленні.

У цій справі також були заарештовані ще три людини: 38-річні чоловік і жінка з Уоррінгтона (Чешир) та 48-річний чоловік з Північної Ірландії. Всі вони підозрюються в незаконному перевезенні людей і ненавмисному вбивстві і перебувають під вартою. А 25-річному водієві вантажівки Морісу Робінсону пред'явлені звинувачення в 39 епізодах неумисного вбивства, а також у торгівлі людьми, сприяння незаконної імміграції і відмиванні грошей.

На цьому тижні поліцейські виявили в індустріальному парку в Грейсе (Ессекс) вантажівку з 39 тілами.