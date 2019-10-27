Вантажівка з 39 трупами: поліція затримала п’ятого підозрюваного
Про це повідомляє Sky News.
20-річного чоловіка з Північної Ірландії затримали в порту Дубліна, він прибув із Франції.
«Він був заарештований по непов’язаному з цим питанням, але, як відомо, поліція Ессекса зацікавлена в цій людині в рамках розслідування вбивства восьми жінок і 31 чоловіка», — йдеться в повідомленні.
У цій справі також були заарештовані ще три людини: 38-річні чоловік і жінка з Уоррінгтона (Чешир) та 48-річний чоловік з Північної Ірландії. Всі вони підозрюються в незаконному перевезенні людей і ненавмисному вбивстві і перебувають під вартою. А 25-річному водієві вантажівки Морісу Робінсону пред'явлені звинувачення в 39 епізодах неумисного вбивства, а також у торгівлі людьми, сприяння незаконної імміграції і відмиванні грошей.
На цьому тижні поліцейські виявили в індустріальному парку в Грейсе (Ессекс) вантажівку з 39 тілами.