У Британії призупинили випуск монет, присвячених Brexit 31 жовтня

Британське казначейство призупинило карбування нової монети, присвяченої Brexit з датою 31 жовтня, на тлі цього стає зрозуміло, що Сполучене Королівство не залишить ЄС цього місяця.

Про це повідомляє The Guardian.

"Казначейство призупинило виробництво нової монети номіналом 50 пенсів, присвяченої Brexit 31 жовтня після того, як стало зрозуміло, що Велика Британія навряд чи вийде з ЄС вчасно", - йдеться у повідомленні.

Спеціальне видання повинно було відзначати вихід Британії наприкінці місяця, але виробництво монет Королівським монетним двором припинилося, вже викарбувані монети зберігатимуть на складі.

У британському казначействі заявили: "Ми призупинили виробництво монет з нагоди Brexit та з часом приймемо остаточне рішення".

Як зазначається, наразі існують спекуляції щодо майбутнього вже випущеної тисячі "ювілейних" монет, зокрема, є думка, що їх пізніше виставлять на аукціоні, де вартість кожної може сягнути 800 фунтів. Як повідомлялося, президент Європейської ради Дональд Туск хоче, щоби лідери ЄС схвалили відтермінування Brexit до 31 січня та ще й у письмовому вигляді. Проте якщо позиції європейських лідерів щодо цього будуть суттєво різними, то у понеділок може бути скликаний екстрений саміт.

Якщо ж країни ЄС не знайдуть спільного рішення, Велика Британія буде зобов’язана покинути Європейський Союз без жодної угоди 31 жовтня цього року.

Палата громад британського парламенту попередньо підтримала Brexit-угоду, але потім відмовилася затвердити прискорений графік розгляду угоди, запропонований урядом.

Зі свого ж боку, перед голосування в парламенті прем'єр-міністр Об’єднаного Королівства Борис Джонсон обіцяв у разі поразки відкликати угоду та призначити дострокові вибори.