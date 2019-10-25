Євросоюз погодився відкласти Brexit, але не домовився про термін

Посли 27 країн-членів Європейського Союзу прийняли рішення щодо принципу відтермінування виходу Британії з блоку, не домовившись про його період.

Про це заявила речниця Єврокомісії Міна Андрєєва, повідомляє dpa.

“(Посли -ред.) 27 країн ЄС домовилися щодо принципу відтермінування (Brexit — ред.), і продовжать працювати впродовж наступних днів”, - сказала вона.

Андрєєва також додала, що нині немає планів для скликання позачергового саміту лідерів ЄС для вирішення питання щодо виходу Великої Британії з Європейського Союзу.

Зазначається, що країни-члени блоку розділилися щодо періоду відтермінування, адже одні хочуть надати Лондону 3 місяці, з можливістю дострокового Brexit, а інші країни пропонують надати нетривале відтермінування для того, аби Лондон зміг ратифікувати угоду.

Як повідомлялося, дипломати 27 країн ЄС після засідання 23 жовтня ще не визначилися з відповіддю на прохання Лондона про нове відтермінування Brexit, але, найімовірніше, Великій Британії дадуть іще три місяці.

Президент Європейської ради Дональд Туск хоче, щоб лідери ЄС схвалили відстрочку Brexit до 31 січня, та ще й у письмовому вигляді. Однак якщо позиції європейських лідерів будуть істотно відрізнятися, у понеділок може бути скликаний екстрений саміт.

Якщо країни ЄС не знайдуть спільного рішення, Британія буде зобов'язана залишити Європейський Союз без будь-якої угоди 31 жовтня цього року.