Парламент Німеччини відхилив пропозиції щодо скасування санкцій проти Росії

Парламент Німеччини відхилив пропозиції "Лівої партії" та партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), про зміни політики щодо Росії.

Про це повідомляє DW.

"Проект "лівих" називався "Ослаблення напруженості з Росією - ні продовженню санкцій проти Росії". Проти нього проголосували всі партії, крім представників АдН, які утрималися. У свою чергу документ АдН під назвою "За нову політику щодо Росії - співпраця замість конфронтації" також був відхилений. Обидві ініціативи супроводжувалися негативною рекомендацією Комітету у закордонних справах бундестагу", - йдеться в повідомленні.

У своєму документі "Ліва партія" закликала уряд Німеччини провести роботу з ЄС для зняття економічних санкцій проти Росії, "оскільки вони не є ні ефективними, ні економічно значущими і швидше викликають проблеми, ніж вирішують їх".

Крім того, "ліві" заявили, що федеральному уряду слід використовувати форум "Петербурзький діалог" як двосторонній інструмент для зниження недовіри між Росією і Німеччиною і початку "конструктивного діалогу".

Щодо ситуації на сході України, "Ліва партія" зажадала від Берліна "рішуче вимагати виконання зобов'язань" усіх сторін.