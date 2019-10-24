Розслідування демократів щодо імпічменту Трампа можуть оприлюднити у листопаді - ЗМІ

Демократи Палати представників США можуть оприлюднити матеріали свого розслідування в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа вже в середині листопада.

Про це повідомляє The Hill з посиланням на The Washington Post.

“Демократи в Палаті можуть оприлюднити розслідування щодо імпічменту (Трампа - ред.) вже в середині листопада”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, після того, як група конгресменів-республіканців намагалася зірвати свідчення на закритому слуханні заступниці помічника міністра оборони у справах Росії, України і Євразії Лори Купер, деякі демократи наполягають на тому, щоб зробити слухання відкритими.

"Є велика різниця між читанням розшифровки і фактичним слуханням історії від людей. Такі люди, як різні посли, які прийшли свідчити, мають прийти і розповісти про це", - заявив демократ Джим Хаймс.

Під час публічних слухань демократи сподіваються допитати в.о. посла США в Україні Вільяма Тейлора і колишнього посла США в Україні Марі Йованович. Вони вже допитали обох у закритому порядку.

Кілька демократів також висловили бажання почути колишнього радника президента з нацбезпеки Джона Болтона, який, як повідомляється, був затятим противником тиску на президента України Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, у вересні члени Демпартії у Палаті представників ініціювали розслідування з метою імпічменту Трампа у зв'язку з підозрою щодо тиску Білого дому на Україну з метою отримання політичної вигоди на президентських виборах у США. Досі Трамп наголошував, що призупинення оборонної допомоги було пов'язано лише його занепокоєнням щодо корупції в Україні.

Фото: Official White House