Від генпрокурора США вимагають взяти самовідвід у справі про "тиск Трампа на Україну"

Асоціація адвокатів Нью-Йорка вимагає, щоб генеральний прокурор США Вільям Барр взяв самовідвід у справі про "тиск Трампа на Україну”, якою займається Міністерство юстиції в рамках розслідування імпічменту президента, посилаючись на потенційні конфлікти інтересів.

Про це повідомляє Fox News.

"Як чітко показують документи Білого дому, президент (Трамп - ред.) сказав (під час липневої телефонної розмови - ред.) своєму українському колезі Володимиру Зеленському, що Барр "буде з ним на зв'язку" для подальших заходів на прохання президента. Викривач визнав цей телефонний дзвінок таким, що викликає "серйозне занепокоєння" через очевидне змішування зовнішньополітичних інтересів США з його (Трампа - ред.) особистими політичними інтересами при явному порушенні законодавства США", - йдеться у заяві.

Асоціація висловила занепокоєння щодо того, чи було відомо Барру про обіцянки, які дав Трамп у липневому телефонному дзвінку. Крім того, асоціація заявила, що Барр "зобов'язаний відмовитись від будь-якої участі у розгляді Міністерством юстиції скарги викривача щодо суті дій президента, коли президент запропонував послуги Барра президенту Зеленському".

Асоціація адвокатів Нью-Йорка зазначила, що Барр начебто брав участь у розгляді Міністерством юстиції скарги викривача та пропонував не направляти цю скаргу Конгресу". На думку авторів заяви, якщо Барр відмовиться взяти самовідвід, це загрожує неупередженості Мін’юсту у розслідуванні питання тиску Трампа на Україну".

Як повідомлялося, у вересні члени Демпартії у Палаті представників ініціювали розслідування з метою імпічменту Трампа у зв'язку з підозрою щодо тиску Білого дому на Україну з метою отримання політичної вигоди на президентських виборах у США. Досі Трамп наголошував, що призупинення оборонної допомоги було пов'язано лише його занепокоєнням щодо корупції в Україні.