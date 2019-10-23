Знайдена у Британії фура з трупами не була в Болгарії з 2017 року
Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Вантажний автомобіль марки «Сканія» належить фірмі, власником якої є громадянка Ірландії. Транспортний засіб з болгарськими реєстраційними номерами зареєстровано у червні 2017 року. Авто виїхало з території країни у тому ж таки, 2017 році, і більше не заїжджало до Болгарії», - зазначив Борисов.
Глава болгарського уряду також підкреслив, що правоохоронні органи країни надають своїм британським колегам належну допомогу в розслідуванні та з'ясуванні всіх обставин.
Як повідомлялося, на території індустріального парку в Ессексі виявили вантажівку з реєстраційними номерами Болгарії, у якій містилися 39 трупів.
Ведеться ідентифікація небіжчиків, слідство встановлює обставини трагедії.
Фото: bbc.com