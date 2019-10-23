Знайдена у Британії фура з трупами не була в Болгарії з 2017 року

Виявлена у Великій Британії вантажівка з 39 тілами не заїжджала до Болгарії (звідки, як спершу повідомлялося, вона начебто прибула) з 2017 року.

Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Вантажний автомобіль марки «Сканія» належить фірмі, власником якої є громадянка Ірландії. Транспортний засіб з болгарськими реєстраційними номерами зареєстровано у червні 2017 року. Авто виїхало з території країни у тому ж таки, 2017 році, і більше не заїжджало до Болгарії», - зазначив Борисов.

Глава болгарського уряду також підкреслив, що правоохоронні органи країни надають своїм британським колегам належну допомогу в розслідуванні та з'ясуванні всіх обставин.

Як повідомлялося, на території індустріального парку в Ессексі виявили вантажівку з реєстраційними номерами Болгарії, у якій містилися 39 трупів.

Ведеться ідентифікація небіжчиків, слідство встановлює обставини трагедії.

Фото: bbc.com