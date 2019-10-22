Макрон обговорив з Путіним перспективи "нормандського" саміту

Президент Франції у телефонній розмові з російським колегою обговорив можливість проведення саміту "нормандської четвірки".

Про це повідомляє офіційний сайт Кремля.

Як зазначається в інформації, президент РФ Володимир Путін акцентував на "доцільності ретельної підготовки" саміту, що, мовляв, "дозволило б напрацювати нові кроки в контексті повного виконання Мінських угод".

"Домовлено, що відповідна робота буде продовжена помічниками лідерів та міністерствами закордонних справ", - ідеться в повідомленні.

Окрім того, додали у Кремлі, Путін підкреслив "безальтернативність мінського комплексу заходів", що насамперед стосується розведення сил на двох узгоджених ділянках лінії зіткнення біля Золотого та Петровського, а також "імплементації в українське законодавство "формули Штайнмаєра".

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня заявив про досягнення на зустрічі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі домовленості про початок розведення військ у Петрівському та Золотому.

Однак 7 жовтня глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що розведення військ не відбудеться, оскільки бойовики порушили домовленість про режим припинення вогню.