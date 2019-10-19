Меркель і Путін обговорили підготовку до "нормандського" саміту
Укрінформ
Канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорила з президентом РФ Володимиром Путіним підготовку до проведення саміту "Нормандської четвірки".
Телефонна розмова лідерів двох країн відбулась у суботу, 19 жовтня, повідомляє DW.
"Як повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, головною темою цієї розмови стала підготовка до проведення незабаром саміту "Нормандської четвірки", - йдеться у публікації.
За словами Зайберта, Меркель і Путін також обговорили ситуацію в Сирії та Лівії, продовження транзиту газу територією України.
Як відомо, саміт глав держав та урядів "Нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, Росії та України - планували провести в Парижі ще у вересні. Однак зустріч не відбулася.
14 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що зустріч лідерів країн "нормандського формату" може відбутися в листопаді.