Меркель і Путін обговорили підготовку до "нормандського" саміту

Канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорила з президентом РФ Володимиром Путіним підготовку до проведення саміту "Нормандської четвірки".

Телефонна розмова лідерів двох країн відбулась у суботу, 19 жовтня, повідомляє DW.

"Як повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, головною темою цієї розмови стала підготовка до проведення незабаром саміту "Нормандської четвірки", - йдеться у публікації.

За словами Зайберта, Меркель і Путін також обговорили ситуацію в Сирії та Лівії, продовження транзиту газу територією України.

Як відомо, саміт глав держав та урядів "Нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, Росії та України - планували провести в Парижі ще у вересні. Однак зустріч не відбулася.

14 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що зустріч лідерів країн "нормандського формату" може відбутися в листопаді.