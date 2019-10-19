У НАТО відпрацьовують на навчаннях сценарій ядерної війни

У НАТО відпрацьовують на навчаннях сценарій ядерної війни

Укрінформ
Німеччина і союзники по НАТО проводять навчання "Непохитний полудень" (Steadfast Noon), на яких відпрацьовується сценарій ядерної війни.

Про це повідомляє Deutsche welle.

Війська союзників по Північно-Атлантичного альянсу проводять тренування з використанням винищувачів-бомбардувальників. Тренувальні польоти проходять без бомб. Також відпрацьовується безпечне переміщення ядерної зброї з підземних сховищ до літаків і її установка.

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Бундесвер використовує у маневрах бойові літаки Panavia Tornado 33-ї тактичної авіаційної ескадри, які розташовуються на авіабазі Бюхель в Ейфелі, де також, імовірно, можуть зберігатися американські водневі бомби B61, відзначає dpa.

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Ці навчання можуть бути пов'язані зі зростанням загрози ядерної війни, після того, як було припинено дію Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД) у зв'язку з виходом з нього США і Росії 2 серпня.

Фото: dpa/R.Jansen

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