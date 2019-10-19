У НАТО відпрацьовують на навчаннях сценарій ядерної війни

Німеччина і союзники по НАТО проводять навчання "Непохитний полудень" (Steadfast Noon), на яких відпрацьовується сценарій ядерної війни.

Про це повідомляє Deutsche welle.

Війська союзників по Північно-Атлантичного альянсу проводять тренування з використанням винищувачів-бомбардувальників. Тренувальні польоти проходять без бомб. Також відпрацьовується безпечне переміщення ядерної зброї з підземних сховищ до літаків і її установка.

Бундесвер використовує у маневрах бойові літаки Panavia Tornado 33-ї тактичної авіаційної ескадри, які розташовуються на авіабазі Бюхель в Ейфелі, де також, імовірно, можуть зберігатися американські водневі бомби B61, відзначає dpa.

Ці навчання можуть бути пов'язані зі зростанням загрози ядерної війни, після того, як було припинено дію Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД) у зв'язку з виходом з нього США і Росії 2 серпня.

Фото: dpa/R.Jansen