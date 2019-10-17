На Закарпатті - навчання гірських рятувальників

У Міжгірському районі Закарпатської області розпочалися курси по підготовці рятувальників гірської пошуково-рятувальної частини з надання допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях.

Про це повідомляють на сайті Управління ДСНС України в Закарпатській області.

“У селищі Пилипець Міжгірського району розпочалися курси по підготовці рятувальників гірської пошуково-рятувальної частини з надання долікарської допомоги постраждалим у надзвичайних ситуаціях” - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у рамках спільного проєкту «Підвищення здатності оперативних підрозділів ДСНС в Закарпатській області», який реалізується Фундацією іHELP Institute та фінансується програмою польського співробітництва з розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща, в область прибули польські інструктори на чолі із віцепрезидентом Фундації Адамом Вишневським.

Упродовж двох днів гірські рятувальники опрацьовуватимуть програму навчань та пройдуть практичний курс надання першої долікарської допомоги.

Для цього польські колеги ділитимуться власним досвідом, як робити серцево-легеневу реанімацію та проводити першочергові заходи під час різного роду травм т та при інших невідкладних станах.

Кожен з 25 рятувальників, які беруть участь у тренінгу, отримає відповідний сертифікат міжнародного зразка.

Фото: zk.dsns.gov.ua