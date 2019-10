Трамп назвав наступника міністра енергетики США

Про це президент США повідомив на власній сторінці у мережі Twitter.

"Хочу подякувати міністру енергетики Ріку Перрі за видатну роботу, яку він зробив. Він піде наприкінці року, щоби реалізувати інші інтереси. Рік був чудовим губернатором Техасу та чудовим міністром енергетики", - написав глава Білого дому.

I want to thank Secretary of Energy Rick Perry for the outstanding job he has done. He will be leaving at the end of the year to pursue other interests. Rick was a great Governor of Texas and a great Secretary of Energy....