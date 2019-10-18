Трамп назвав наступника міністра енергетики США

Президент США Дональд Трамп заявив у п’ятницю, що планує висунути нинішнього заступника міністра енергетики Дена Бройлета на заміну Ріка Перрі, який очолював це міністерство й також неофіційно відповідав за український напрям політики американської адміністрації.

Про це президент США повідомив на власній сторінці у мережі Twitter.

"Хочу подякувати міністру енергетики Ріку Перрі за видатну роботу, яку він зробив. Він піде наприкінці року, щоби реалізувати інші інтереси. Рік був чудовим губернатором Техасу та чудовим міністром енергетики", - написав глава Білого дому.

I want to thank Secretary of Energy Rick Perry for the outstanding job he has done. He will be leaving at the end of the year to pursue other interests. Rick was a great Governor of Texas and a great Secretary of Energy.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2019

Він також зауважив, що продовжує перебувати з Перрі в дружніх стосунках.

"Водночас я радий номінувати заступника міністра Дена Бройлетта в якості нового міністра енергетики. Досвід Дена в цій сфері не має рівних. Професіонал з великої букви, я не сумніваюся, що Ден чудово справиться із завданням!",- наголосив президент Трамп.

....He is also my friend! At the same time, I am pleased to nominate Deputy Secretary Dan Brouillette to be the new Secretary of Energy. Dan’s experience in the sector is unparalleled. A total professional, I have no doubt that Dan will do a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2019

Як повідомляв Укрінформ, про намір Ріка Перрі подати в відставку з посади міністра енергетики США стало відомо в четвер. Президент Трамп пізніше особисто підтвердив цей факт.