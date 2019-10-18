Перрі заперечив, що пішов у відставку через "українське" питання

Міністр енергетики США Рік Перрі, який залишає кабінет Трампа, заперечив, що його відставка пов'язана з його участю в політиці адміністрації США на українському напрямі, яка стала предметом уваги в контексті розслідування з імпічменту.

Про це він заявив у інтерв'ю телеканалу Fox News у п'ятницю.

"Це немає жодного відношення до України", - сказав Перрі, коментуючи новини про його завершення кар'єри в Міністерстві енергетики США.

Він підкреслив, що має намір реалізувати інший масштабний проєкт в рідному Техасі.

Водночас, Перрі став на захист президента Трампа на тлі обвинувачень демократів у тиску з боку Білого дому на Україну.

"Не було жодної "quid pro quo" (послуги за послугу – ред.) у тому сенсі, як хотіли ці люди (демократи, що ініціювали розслідування з імпічменту президента – ред.), що ми, мовляв, не будемо давати вам ці гроші, якщо ви не розслідуєте Джо Байдена та його сина. Я ніколи не чув, щоби про це йшлося де-небудь, будь-коли, в будь-якій розмові", - зауважив Перрі.

Він підкреслив, що президент Трамп прийняв рішення призупинити фінансування оборонної допомоги для України через те, що мав занепокоєння відносно корупції в цій країні.

Перрі також заявив, що не бачить жодних проблем із залученням до справи особистого адвоката президента Руді Джуліані, оскільки так президент покладався на допомогу зовнішніх експертів.

"Знаєте, з усією повагою до Державного департаменту, але я, напевно, знаю людей у сфері енергетиці розумніших, ніж людей з Держдепартаменту. Я взагалі не бачу проблем в цьому зв'язку", - зауважив Перрі.

Як повідомляв Укрінформ, про відставку Ріка Перрі з посади міністра енергетики стало відомо в четвер. Цю інформацію підтвердив, у тому числі, президент США.