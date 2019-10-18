Трамп заявив, що вже знайшов заміну для міністра Перрі

Глава Білого дому підтвердив відставку міністра енергетики Ріка Перрі, який був одним із "трьох амігос" – наближених до президента чиновників, які відповідали за український напрям кабінету Трампа та заявив, що вже знайшов йому заміну.

Про це президент США сказав у четвер ввечері, відкриваючи фабрику Louis Vuitton в Алворадо, штат Техас, повідомило американське видання The Hill.

"Ми з Ріком (Перрі – ред.) вели розмови впродовж шести місяців. Насправді я думав, що він може піти трохи раніше. Але у нього дуже великі плани. Він буде дуже успішним", - зазначив президент Трамп, коментуючи інформацію про відставку міністра Перрі.

"У нас уже є наступник (на посаді міністра енергетики – ред.), ми оголосимо це вже скоро", - сказав глава Білого дому.

Водночас, Трамп позитивно висловився про Перрі, назвавши його "дуже добрим другом", за яким він сумуватиме.

"Ми оголосимо наступника, і він – я думаю, що в цьому випадку йдеться саме про "нього" – я думаю, він зробить фантастичну роботу", - додав Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, міністр енергетики США Рік Перрі у четвер оголосив про свою відставку.

Він очолював "президентську делегацію" США на інавгурації президента України Володимира Зеленського. Крім того, він став одним із фігурантів розслідування щодо можливого тиску адміністрації Трампа на Україну з вимогою провести розслідування проти родини Джо Байдена в період президентських виборів у США.