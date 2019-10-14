Вибори в Польщі: опозиція здобуває більшість у Сенаті

За результатами виборів представники опозиційних сил забезпечили собі у Сенаті, верхній палаті парламенту Польщі, 51 місце зі 100.

Опозиційна “Громадянська коаліція” (KO) здобуває 43 мандати, Польська селянська партія (PSL) – три, Союз демократичної Лівиці (SLD) – два, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Крім того, до Сенату потрапили три незалежні кандидати, які, очевидно, поповнять лави опозиції.

Представники провладної партії “Право і Справедливість” (PiS) здобули в Сенаті 49 мандатів,

Сенат у Польщі має законодавчу ініціативу. Верхня палата польського парламенту може ветувати закони, ухвалені Сеймом. Утім, нижня палата може відкинути поправки Сенату більшістю голосів.

Як повідомлялося, за результатами опрацювання майже 100% виборчих протоколів беззаперечну перемогу у виборах до Сейму Польщі отримала партія “Право і Справедливість” (PiS) Ярослава Качинського, набравши 43,7% голосів.

Відповідно до результатів виборів, у Сеймі вдруге поспіль буде створено однопартійну більшість PiS. Партія Качинського також самостійно сформує уряд — очікується, що це може відбутися вже за два-три тижні, і його знову очолить Матеуш Моравецький.