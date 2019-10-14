"Друзі Путіна" потрапляють до Сейму Польщі

За результатами опрацювання майже 100% виборчих протоколів беззаперечну перемогу y парламентських виборах в Польщі отримала "Право і Справедливість" (PiS) Ярослава Качинського з понад 43,7% голосів підтримки.

До Сейму з понад 6,7% голосів підтримки потрапляють також націоналісти і прихильники політики Путіна з угруповання "Конфедерація", повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

За інформацією Державної виборчої комісії Польщі, друге місце на виборах займає ліберальна "Громадянська платформа" (KО) - 27,24%. До Сейму потрапляють також Cоюз демократичної Лівиці (SLD) – понад 12,5%, Польська селянська партія (PSL) – більш як 8,5%, та націоналістична "Конфедерація" – понад 6,7%.

У виборах до Сенату PiS набрав понад 44,7%, KO – понад 35%, PSL – 5,7%.

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Відповідно до результатів виборів, у Сеймі Польщі другий раз поспіль буде створено однопартійну більшість партії PiS. Партія Качинського також самостійно сформує уряд. За попередньою інформацією, новий польський уряд може бути сформований вже за два-три тижні. Його знову може очолити Матеуш Моравецький.

Водночас, у Сенаті Польщі може скластися ситуація, що PiS змушений буде шукати партнера для створення більшості.