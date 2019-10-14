Вибори у Польщі: партія Качинського лідирує, "Громадянська платформа" - друга

Чинна партія влади у Польщі “Право і Справедливість” (PiS) Ярослава Качинського впевнено лідирує у виборах до обох палат парламенту Польщі.

Згідно з оприлюдненими даними Державної виборчої комісії Польщі, після опрацювання даних з майже 72% виборчих дільниць у виборах до Сейму PiS здобув 45,81%, а у виборах до Сенату після опрацювання даних з понад 82% дільниць – 45,16%, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У виборах до Сейму ліберальна “Громадянська платформа” (РО) здобуває 25,46%, Cоюз демократичної Лівиці (SLD) – 11,9%, Польська селянська партія (PSL) – 8,96%, а націоналістична “Конфедерація” – 6,71%.

У виборах до Сенату спостерігається схожа ситуація. Ліберальна РО отримує 26,1%, SLD – 12,1%, PSL – 8,81%, “Конфедерація” – 6,71%.

Держвиборчком Польщі планує оприлюднити повні офіційні результати виборів до Сейму та Сенату у понеділок ввечері.