Берлін не бачить виправдань для турецької операції в Сирії

Постійна загроза Туреччині з боку терористів не може бути виправданням операції Анкари в Сирії.

Про це сказав офіційний представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт у понеділок на брифінгу в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дійсно, Туреччина має законні безпекові інтереси в регіоні… Туреччині постійно серйозно загрожує тероризм, але ми не бачимо в цьому підстави для нинішньої військової операції", - сказав Зайберт.

Тому, за його словами, канцлер ФРН Ангела Меркель, уряд Німеччини закликають, як і інші європейські уряди, закінчити це військове втручання. Перші свідчення говорять про те, що операція вже драматично погіршила гуманітарну ситуацію, багато людей почали залишати свої домівки.

"Ми не бачимо подальшу дестабілізацію регіону як рішення для припинення нових хвиль біженців", - додав речник. Німеччина, яка прийняла найбільшу кількість біженців серед країн ЄС, поки не оцінює можливі цифри збільшення шукачів притулку, але серйозно стурбована такою перспективою.

Операція загрожує ще більшою дестабілізацією цього регіону та посиленням ролі "Ісламської держави", "яку побороли не до кінця, і зараз вона отримує нові шанси, що матиме для Європи та для всіх погані наслідки", сказав Зайберт.

Берлін, за його словами, перебуває в тісному контакті як із партнерами в ЄС, так і зі США, в рамках НАТО з метою спільного впливу на Анкару. Окрім того, європейські партнери підкреслили, що хотіли б, аби Вашингтон узгоджував надалі з ними свої плани, зокрема щодо Сирії.

Водночас у Берліні переконані в необхідності діалогу з Туреччиною, яка залишається, з одного боку, партнером у НАТО, а з іншого — стороною угоди з ЄС щодо біженців.

Як повідомляв Укрінформ, Туреччина почала наступ на територію, утримувану курдськими силами на північному сході Сирії. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що мета Анкари - запобігти створенню "терористичного коридору" на кордоні Сирії та Туреччини.

Операцію розкритикувала низка країн і міжнародних організацій. Зокрема, високий представник ЄС Федеріка Могеріні закликала Туреччину зупинити військову операцію в Сирії, оскільки вона може призвести лише до швидкого погіршення гуманітарної, військової, політичної та стратегічної ситуації в цій країні.

У зв'язку з військовою операцією Туреччини в Сирії уряди Німеччини та Франції 12 жовтня заявили про припинення постачання зброї Анкарі.