Судно з біженцями Open Arms відмовилося йти в Іспанію

Екіпаж рятувального судна Open Arms відкинув пропозицію Мадрида висадити біженців в Іспанії через віддаленість порту.

Про це повідомляє DW.

"Команда судна Open Arms, що перевозить біженців, відмовилася брати курс на Іспанію, відкинувши тим самим відповідну пропозицію уряду країни. Пропозиція Мадрида "абсолютно нездійсненна" зважаючи на критичну ситуацію на борту, заявила представник гуманітарної організації Proactiva Open Arms", - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що раніше прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес запропонував команді Open Arms причалити у порту Альхесирас поблизу Гібралтарської протоки.

Однак голова неурядової організації Open Arms Оскар Кампс повідомив у Twitter, що відстань від італійського острова Лампедуза, біля берегів якого зараз стоїть рятувальне судно, до пропонованого порту на півдні Іспанії становить 950 миль. Шлях туди зайняв би не менш як п'ять днів.

Después de 26 días de misión, 17 de espera con 134 personas a bordo, una resolución judicial a favor y 6 países dispuestos acoger, ¿que quiere naveguemos 950 millas, unos 5 días más, a Algeciras, el puerto más lejano del Mediterraneo, con una situación insostenible a bordo? pic.twitter.com/0wTh16VZhj — Oscar Camps (@campsoscar) 18 серпня 2019 р.

Як повідомляв Укрінформ, президент Європарламенту Давід Сассолі закликав італійську владу дозволити судну з мігрантами, яке вже кілька днів перебуває біля узбережжя Італії, зайти в порт Лампедуза.

У відповідь на це глава МВС Італії Маттео Сальвіні дозволив неповнолітнім пасажирам Open Arms зійти на берег на деякий час.