Дітям із "мігрантського" корабля біля берегів Італії дозволили залишати судно
Про це інформує AFP.
"Ультраправий міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні в суботу неохоче дозволив 27 дітям-мігрантам, врятованих у морі неподалік від Італії, висадитися з судна благодійної організації на острові Лампедуза на кілька днів", - йдеться у повідомленні.
У своєму листі Сальвіні написав прем'єр-міністру Джузеппе Конте, що він може дозволити неповнолітнім залишати корабель, попри те, що це «розходиться з його поглядами».
Однак решта 105 дорослих та двоє дітей мають залишатися на борту судна в тих умовах, які благодійна організація Proactiva Open Arms назвала "нестерпними".
Корабель із мігрантами перебуває неподалік острова Лампедуза зі 134 особами на борту з четверга.
Як відомо, Сальвіні виступає за повну заборону суднам із мігрантами заходити в італійські порти. Така політика зробила його найпопулярнішим на цей момент політиком у країні та приносить політичні бали у передвиборній кампанії за посаду голови уряду Італії.
Фото: thestar.com