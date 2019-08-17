Дітям із "мігрантського" корабля біля берегів Італії дозволили залишати судно

Глава МВС Італії Маттео Сальвіні вирішив дозволити неповнолітнім пасажирам судна з мігрантами, яке вже кілька днів перебуває поблизу узбережжя Італії, зійти на берег на деякий час.

Про це інформує AFP.

"Ультраправий міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні в суботу неохоче дозволив 27 дітям-мігрантам, врятованих у морі неподалік від Італії, висадитися з судна благодійної організації на острові Лампедуза на кілька днів", - йдеться у повідомленні.

У своєму листі Сальвіні написав прем'єр-міністру Джузеппе Конте, що він може дозволити неповнолітнім залишати корабель, попри те, що це «розходиться з його поглядами».

Однак решта 105 дорослих та двоє дітей мають залишатися на борту судна в тих умовах, які благодійна організація Proactiva Open Arms назвала "нестерпними".

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Корабель із мігрантами перебуває неподалік острова Лампедуза зі 134 особами на борту з четверга.

Як відомо, Сальвіні виступає за повну заборону суднам із мігрантами заходити в італійські порти. Така політика зробила його найпопулярнішим на цей момент політиком у країні та приносить політичні бали у передвиборній кампанії за посаду голови уряду Італії.

Фото: thestar.com