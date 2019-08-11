Італійський міністр розкритикував Річарда Гіра за його позицію щодо мігрантів

Італійський міністр розкритикував Річарда Гіра за його позицію щодо мігрантів

Укрінформ
Глава МВС Італії Маттео Сальвіні запропонував американському актору Річарду Гіру забрати 160 мігрантів з борту судна неурядової організації Open Arms на своєму приватному літаку до Голлівуда.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Віцепрем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні запропонував Річарду Гіру відправити 160 мігрантів, що перебувають неподалік берегів Італії до Голлівуда на його приватному літаку", - йдеться у повідомленні.

Цю заяву італійський міністр зробив після того, як Гір закликав європейських лідерів знайти порт для прийому судна з мігрантами.

"Оскільки благородний мільйонер турбується про долю мігрантів з судна Open Arms, ми вдячні йому: він зможе доправити всіх їх на своєму приватному літаку до Голлівуда та поселити їх на своїх віллах", - підкреслив Сальвіні.

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Як зазначає Bloomberg, Сальвіні виступає за повну заборону суднам з мігрантами заходити в італійські порти. Така політика зробила його найпопулярнішим на цей момент політиком у країні та приносить політичні бали в передвиборній кампанії за посаду голови уряду Італії.

Фото: lostampateo.com

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