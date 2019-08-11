Universal Pictures зняла з прокату фільм після критики Трампа

Universal Pictures зняла з прокату фільм після критики Трампа

Укрінформ
Кінокомпанія Universal Pictures заявила, що скасувала вихід у прокат фільму "Полювання" після критики з боку президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Deadline.

Рішення було прийнято і студією і командою, яка працювала над фільмом.

Реліз фільму, який повинен був вийти на екрани 27 вересня, відкладено на невизначений термін.

У студії зазначили, що наразі "невідповідний час для виходу фільму про масові вбивства".

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Нагадаємо: у суботу президент США Дональд Трамп обрушився з критикою на Голлівуд, який "створює ненависть і вважає себе елітою".

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