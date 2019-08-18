В уряді Британії прокоментували “Операцію "Вівсянка”: все не так жахливо

Міністр кабінету міністрів Великої Британії Майк Гоув назвав оприлюднений у ЗМІ документ про можливі наслідки “жорсткого” Brexit лише спробою змоделювати найгірший варіант розвитку подій.

Про це він написав у Twitter.

“Ми зазвичай не коментуємо викиди в ЗМІ. Проте поділюся кількома фактами: документ під назвою “Операція "Вівсянка” є найгіршим можливим сценарієм (в разі виходу Британії з ЄС без угоди - ред.)”, - заявив Гоув.

We don’t normally comment on leaks - but a few facts - Yellowhammer is a worst case scenario - v significant steps have been taken in the last 3 weeks to accelerate Brexit planning - and Black Swan is not an HMG doc but a film about a ballet dancer... https://t.co/lRAgavfDze — Michael Gove (@michaelgove) 18 серпня 2019 р.

Він наголосив, що за останні три тижні було багато зроблено стосовно планування Brexit, і ситуація вже не видається "такою жахливою, як розписано в документі”.

Як повідомляв Укрінформ, британське видання The Sunday Times оприлюднило урядовий документ під назвою "Операція "Вівсянка". В ньому йшлося про те, що в разі виходу Великої Британії з Євросоюзу без угоди її очікує дефіцит палива, продуктів і медикаментів.

Новий британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, який є послідовним прихильником Brexit, пообіцяв, що країна вийде з ЄС до 31 жовтня за будь-яких умов, навіть "усупереч позиції парламенту".