В уряді Британії прокоментували “Операцію

В уряді Британії прокоментували “Операцію "Вівсянка”: все не так жахливо

Укрінформ
Міністр кабінету міністрів Великої Британії Майк Гоув назвав оприлюднений у ЗМІ документ про можливі наслідки “жорсткого” Brexit лише спробою змоделювати найгірший варіант розвитку подій.

Про це він написав у Twitter.

“Ми зазвичай не коментуємо викиди в ЗМІ. Проте поділюся кількома фактами: документ під назвою “Операція "Вівсянка” є найгіршим можливим сценарієм (в разі виходу Британії з ЄС без угоди - ред.)”, - заявив Гоув.

Він наголосив, що за останні три тижні було багато зроблено стосовно планування Brexit, і ситуація вже не видається "такою жахливою, як розписано в документі”.

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Як повідомляв Укрінформ, британське видання The Sunday Times оприлюднило урядовий документ під назвою "Операція "Вівсянка". В ньому йшлося про те, що в разі виходу Великої Британії з Євросоюзу без угоди її очікує дефіцит палива, продуктів і медикаментів.

Новий британський прем'єр-міністр Борис Джонсон, який є послідовним прихильником Brexit, пообіцяв, що країна вийде з ЄС до 31 жовтня за будь-яких умов, навіть "усупереч позиції парламенту".

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