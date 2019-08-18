"Жорсткий" Brexit загрожує Британії дефіцитом їжі, палива та ліків - ЗМІ

Якщо Велика Британія вийде з Євросоюзу без угоди, то її чекає нестача палива, продуктів харчування та медикаментів.

Про це йдеться в секретних урядових документах під назвою "Операція "Овсянка" (мова йде про птаха сімейства овсянкових), що потрапили в розпорядження видання The Sunday Times, пише DW.

"Це кодова назва використовується казначейством в Лондоні для міжурядового цивільного планування на випадок непередбачених обставин після виходу Великої Британії з ЄС без угоди з Брюсселем", - йдеться в повідомленні .

У документах наголошується, що такий Brexit загрожує кризою роботи портів, жорстким кордоном з Ірландією і зростанням витрат на соціальне забезпечення.

Безпрецедентний витік складених урядом Великої Британії документів з прогнозами наслідків виходу з ЄС, виявив конкретні прогалини у плануванні на випадок непередбачених обставин. Наприклад, 85 відсотків вантажівок, які перетинають Ла-Манш, "можуть виявитися не готові" до проходження митниці у Франції, написано в досьє "Операція "Овсянка". В результаті збої в портах можуть тривати до трьох місяців, поки не налагодиться транспортний потік.

Британський уряд також вважає, що плановані заходи з уникнення перевірок на кордоні з Ірландією та Північною Ірландією виявляться нереалізованими, що ймовірно призведе до жорсткого кордону.

Як повідомлялося, новообраний британський прем'єр - консерватор Борис Джонсон є послідовним прихильником Brexit, він пообіцяв, що країна вийде з ЄС до 31 жовтня при будь-яких умовах, навіть "всупереч позиції парламенту".