Brexit без угоди підтримує третина британців - ЗМІ

Лише 34% громадян Великої Британії підтримують вихід країни з ЄС 31 жовтня 2019 року без угоди, як того прагне новий прем'єр Борис Джонсон.

Про це повідомляє The Independent.

"Лише 34% виборців хочуть, щоб голова уряду 31 жовтня здійснив Brexit без угоди, тоді як 49% закликають його або відтермінувати вихід, або повністю скасувати Brexit, або влаштувати новий референдум", - йдеться у повідомленні.

Стосовно перспектив досягнення британським урядом угоди з чиновниками ЄС лише п’ята частина опитаних вважає, що Джонсону вдасться домогтися нової угоди, інші респонденти налаштовані песимістично.

Виборці також виступають за те, щоб парламентарії вирішили остаточним голосуванням долю Brexit, а не були відокремлені від процесу, як того хоче уряд, - 42% за вирішальний голос парламенту, 39% - проти.

Як повідомлялося, новообраний британський прем’єр - консерватор Борис Джонсон є послідовним прихильником Brexit, він пообіцяв, що країна вийде з ЄС до 31 жовтня за будь-яких умов, навіть "усупереч позиції парламенту".