Британська опозиція спробує у вересні “скинути” Джонсона - ЗМІ

Британська опозиційна партія Лейбор у вересні внесе у парламент постанову про вотум недовіри прем'єру Борису Джонсону, аби зупинити вихід країни з ЄС без угоди.

Про це в програмі BBC Radio 4's Today заявила речниця й депутат партії Ребека Лонг-Бейлі, повідомляє Independent.

“Точно, коли ми (парламентарі — ред.) повернемося на початку вересня, проте точно не скажу в який саме день це відбудеться”, - сказала вона, відповідаючи на питання, коли партія Лейбор внесе постанову про недовіру Джонсону.

За словами Лонг-Бейлі, це повинно відбутися “якомога швидше”, впродовж кількох днів.

Як повідомляється, відповідне рішення ймовірно прийняте через незгоду партії з позицією самого Джонсона, який хоче вивести Велику Британію з ЄС будь-якою ціною, навіть без угоди з блоком.

Зазначається, якщо постанову про недовіру британському прем'єру буде схвалено у Палаті громад, парламент матиме два тижні, аби внести постанову про довіру альтернативному уряду. Якщо ж цього не станеться, тоді в країні відбудуться дострокові парламентські вибори.

Раніше лідер лейбористів Джеремі Корбін неодноразово заявляв, що його партія розглядає можливість внесення такої постанови, проте жодного разу не сказав, коли саме це може відбутися.

Як повідомлялося, новообраний британський прем’єр - консерватор Борис Джонсон - є послідовним прихильником Brexit та пообіцяв, що країна вийде з ЄС до 31 жовтня за будь-яких умов, навіть "усупереч позиції парламенту".