Шойгу заявив, що Росія не розгортатиме нові ракети, поки цього не зроблять США

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія не розміщуватиме свої ракети в Європі, Азії та Азійсько-Тихоокеанському регіоні, поки цього не зроблять США.

Про це він сказав у неділю в ефірі телеканалу "Россия-24", повідомляє ТАСС.

"Ми як і раніше залишаємо двері відкритими, ми як і раніше дотримуємося того, що поки (у США - ред.) не будуть такі системи в Європі, ми нічого робити такого не будемо, і у нас не будуть, поки не будуть (американські ракети - ред.) в Азії, в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, і у нас не буде там", - сказав Шойгу.

Як повідомляв Укрінформ, 2 серпня офіційно завершився процес виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД). Держсекретар США Майк Помпео оголосив про припинення участі США у ДРСМД, оскільки 2 лютого закінчився термін ультиматуму, який США висунули Росії 4 грудня 2018 року. Сполучені Штати пообіцяли вийти з ДРСМД, якщо Росія не повернеться до виконання своїх зобов'язань за договором протягом 60 днів.

США і НАТО вважають, що РФ порушила ДРСМД тим, що створила ракети 9М729. Москва це заперечує. Згідно з даними американської сторони, ракета 9М729 здатна пролетіти понад 500 кілометрів, що суперечить ДРСМД.

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Раніше, 3 липня, президент РФ Володимир Путін підписав закон про призупинення участі країни у ДРСМД.

Зі свого боку, глава МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що ядерна зброя РФ викликає велике занепокоєння в Європі. Він висловив жаль, що Росія не зробила всього необхідного, щоб врятувати ДРСМД.

Крім того, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг неодноразово закликав РФ повернутися до дотримання ракетного договору.

Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності було підписано генсеком ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом 1987 року. Документ фіксує відмову сторін випробовувати, виробляти і мати балістичні ракети наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисячі кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

США вперше звинуватили Росію в порушенні договору ще в 2014 році.