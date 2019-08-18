У КНДР попереджають про жорстку відповідь на навчання США і Південної Кореї

У КНДР попереджають про жорстку відповідь на навчання США і Південної Кореї

Укрінформ
Офіційний рупор Пхеньяна засудив Вашингтон за проведення спільних військових навчань із Південною Кореєю.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на публікацію офіційного агентства Північної Кореї ЦТАК.

"Зазначено, що це є "репетицією війни" і змушує КНДР вжити жорстких заходів для захисту державного суверенітету й авторитету", - йдеться в повідомленні.

У статті ЦТАК указується, що Дональд Трамп у ході зустрічей з Кім Чен Ином дав обіцянку припинити спільні військові навчання з Південною Кореєю.

Як зазначається, у Пхеньяні наголошують, що спільні військові навчання США і Республіки Корея є викликом і "служать підготовкою до війни з КНДР".

"США слід запам'ятати навіки, що багаторазові попередження КНДР не є балаканиною", - цитує Сіньхуа публікацію.

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Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю, 16 серпня, КНДР здійснила запуск двох нерозпізнаних ракет зі східного узбережжя країни. За останні два тижні це вже п'яті за ліком випробування, що проводяться північнокорейськими військовими.

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