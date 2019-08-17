Канада посилить миротворчі місії ООН в Африці військовим літаком

Канада на рік відправить до бази миротворчих сил ООН в Уганді транспортний літак.

Про це заявили у міністерстві оборони Канади, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Протягом 12 місяців починаючи із серпня 2019-ого уряд Канади надаватиме ООН тактичну повітряну підтримку із бази в Ентеббе в Уганді”, - йдеться у прес-релізі.

Зазначається, що Канада направить до Уганди транспортний літак CC-130J “Геркулес” та до 25 військовослужбовців для його обслуговування.

“Літак виконуватиме польоти близько п’яти днів щомісяця, допомагаючи у транспортуванні підрозділів, обладнання та припасів до стабілізаційних місій ООН у Конго та Південному Судані”, - зауважили у відомстві.

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Канада пообіцяла відправити до Уганди транспортний літак ще в листопаді 2017 року й відтоді вела перемовини з ООН.