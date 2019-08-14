У Канаді літак здійснив незаплановану посадку через поведінку пасажира
Про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.
Зазначається, що місцева поліція зустріла літак на посадковій смузі, затримала пасажира та спровадила його з літака. Чоловік із Об’єднаного королівства має постати перед судом у середу.
Загалом на борту літака було 266 пасажирів та 13 членів екіпажу. Після годинної зупинки та дозаправки у Гуз Бей літак продовжив свій шлях до Чикаго.
↩️ DIVERSION— Tom Podolec Aviation (@TomPodolec) 13 серпня 2019 р.
American Airlines #AA87
London to Chicago
Diverting to Goose Bay
Pilot advised ATC a passenger is restrained. https://t.co/lsP293uvqo pic.twitter.com/EYJ9DfBNyo
Зауважимо, що населення Гуз Бей та околиць становить всього близько 8 тис осіб, однак кожного року у цьому населеному пункті кілька разів здійснюють вимушене приземлення величезні трансатлантичні літаки, які стикаються із технічними чи іншими проблемами в повітрі.