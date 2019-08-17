Україна у топ-5 країн, з яких висококваліфіковані кадри їдуть до Німеччини

Україна замкнула першу п'ятірку рейтингу держав, які є найбільшим джерелом висококваліфікованої робочої сили у Німеччині.

У рейтингу Інституту німецької економіки, опублікованому 15 серпня, дослідники врахували як тих, хто отримав освіту в себе на батьківщині та потім переїхав до Німеччини, так і тих, хто закінчив вищий навчальний заклад вже безпосередньо в Німеччині, передає Deutsche Welle.

Перше ж місце за кількістю випускників університетів та інших ВНЗ, котрі нині живуть у Німеччині, на 2017-й рік посіла Польща — кількість висококваліфікованих фахівців із вищою освітою з цієї країни на ринку Німеччини склала 235 тисяч людей. На другому місці Росія — (225 тисяч), на третьому — Румунія (118 тисяч). На четвертому місці опинився Казахстан (105 тисяч), замкнула п'ятірку Україна — 101 тисяча людей.

У першу десятку також увійшли Китай (82 тисячі), Сирія (78 тисяч), Туреччина (69 тисяч), Франція (60 тисяч) і Італія (58 тисяч). Згідно із дослідженням, загалом 906 тисяч (39 відсотків) випускників вишів, які живуть у Німеччині, родом із країн ЄС.

Щоправда, як прогнозує один з авторів дослідження Відо Ґайс-Тене, у майбутньому в в'язку з демографічними змінами потік висококваліфікованих мігрантів із країн ЄС скоротиться.