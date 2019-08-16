Третина учасників ЗНО з географії “перенесла” Антарктиду у Північну півкулю

Майже 32% учасників ЗНО з географії вважають, що Антарктида знаходиться у Північній півкулі.

Такий приклад відповідей абітурієнтів на тест ЗНО з географії навів на пресконференції в Укрінформі директор Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

“Завдання з географії: “У якій півкулі відносно екватора розміщена Антарктида - Північній, Південній, Східній, Західній?” З точки зору психометрії завдання є абсолютно адекватним, воно оптимальне за складністю. 60% абітурієнтів правильно визначають, що це Південна півкуля. Але дивує інше - що майже кожен третій учасник тестування з географії, тобто предмета, який не є обов'язковим, а який свідомо обирають для участі в конкурсі на вступ до вишу, вважає, що цей материк розташований в Північній півкулі”, - сказав Бойко.

Також, за його словами, в завданні, де треба було дати відповідь на питання “Чому взимку середня температура повітря на сході України на 2-3 градуси нижча, ніж на заході”, майже 40% учасників обрали відповідь, що це через те, що височинний рельєф змінюється низовинним. 25% вважають, що це завдяки посиленню впливу акваторії Азовського моря, і лише 22% дали правильну відповідь — послаблення впливу циклонів з Атлантики.

Також, за його словами, лише 43,4% змогли правильно зіставити форми державного правління та адміністративно-територіального устрою України та країн Великої сімки.

“Кожен четвертий і кожен п’ятий переконані, що Україна є федеративною державою на кшталт Німеччини або США. Найбільше дивує те, що 10% вважають, що ми подібні до Великої Британії. Можливо, десь у нас є конституційний монарх”, - сказав Бойко.