У Молдові затвердили новий склад Конституційного суду
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.
Відповідно до законодавства, двох суддів КС висунув уряд, це Любов Шова і Микола Рошка, двох - парламент, це Домніка Маноле і Володимир Цуркан, і ще двох - Вища Рада магістратури -Сергій Цуркан і Едуард Абабей.
Усі вони дали присягу на засіданні парламенту, що відбулося у Кишиневі.
Посади суддів Конституційного суду стали вакантними після того, як в червні нинішнього року члени Конституційного суду в повному складі подали у відставку в результаті прийняття ними скандальних рішень про проведення дострокових парламентських виборів і про тимчасове відсторонення від посади президента Ігоря Додона. Прийняті КС на той час рішення через короткий час після того були скасовані тим же складом Конституційного суду.