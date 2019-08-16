У Молдові затвердили новий склад Конституційного суду

Через два місяці після політичної і конституційної кризи парламент Молдови затвердив новий склад Конституційного суду.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

Відповідно до законодавства, двох суддів КС висунув уряд, це Любов Шова і Микола Рошка, двох - парламент, це Домніка Маноле і Володимир Цуркан, і ще двох - Вища Рада магістратури -Сергій Цуркан і Едуард Абабей.

Усі вони дали присягу на засіданні парламенту, що відбулося у Кишиневі.

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Посади суддів Конституційного суду стали вакантними після того, як в червні нинішнього року члени Конституційного суду в повному складі подали у відставку в результаті прийняття ними скандальних рішень про проведення дострокових парламентських виборів і про тимчасове відсторонення від посади президента Ігоря Додона. Прийняті КС на той час рішення через короткий час після того були скасовані тим же складом Конституційного суду.