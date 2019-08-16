Японія готова надати роботів для демонтажу ядерних об’єктів в КНДР

Японія готова запропонувати роботів для демонтажу ядерних об’єктів в Північній Кореї в рамках зусиль з денуклеаризаціїї Корейського півострова.

Про це повідомляє Kyodo з посиланням на японські урядові джерела.

«Японія заявила Сполученим Штатам, що готова надати свою робототехніку для використання в демонтажі ядерних об’єктів і установок по збагаченню урану в Північній Кореї», - йдеться у повідомленні.

Японія використовувала роботів на дистанційному керуванні під час ліквідації наслідків аварії на першій Фукусімській АЕС у 2011 році. Японський уряд вважає, що ця ж технологія може бути використана і в Північній Кореї, повідомляють джерела.

Дана пропозиція є частиною зусиль Японії зробити свій внесок у переговори про денуклеаризацію. У Токіо занепокоєні, що можуть залишитися «поза бортом», оскільки Сполучені Штати та Північна Корея посилюють дипломатію.

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Раніше повідомлялося, що президент Південної Кореї Мун Чже Ін закликав Вашингтон та Пхеньян до якнайшвидшого відновлення переговорів про денуклеаризацію на робочому рівні.