Японія готова надати роботів для демонтажу ядерних об’єктів в КНДР
Про це повідомляє Kyodo з посиланням на японські урядові джерела.
«Японія заявила Сполученим Штатам, що готова надати свою робототехніку для використання в демонтажі ядерних об’єктів і установок по збагаченню урану в Північній Кореї», - йдеться у повідомленні.
Японія використовувала роботів на дистанційному керуванні під час ліквідації наслідків аварії на першій Фукусімській АЕС у 2011 році. Японський уряд вважає, що ця ж технологія може бути використана і в Північній Кореї, повідомляють джерела.
Дана пропозиція є частиною зусиль Японії зробити свій внесок у переговори про денуклеаризацію. У Токіо занепокоєні, що можуть залишитися «поза бортом», оскільки Сполучені Штати та Північна Корея посилюють дипломатію.
Раніше повідомлялося, що президент Південної Кореї Мун Чже Ін закликав Вашингтон та Пхеньян до якнайшвидшого відновлення переговорів про денуклеаризацію на робочому рівні.