На території Кремля знайшли авіабомбу

На території московського Кремля виявили і знешкодили бомбу часів Другої світової війни.

Про це в четвер заявив комендант Кремля Сергій Хлєбніков, повідомляє ТАСС.

"Було виявлено авіаційну бомбу, найімовірніше, часів Великої Вітчизняної війни. Цей снаряд, бомба не вибухнула, була прикрита великим шаром землі", - повідомив він.

За його словами, бомбу виявили при проведенні будівельних робіт на косогорі Тайницького саду з боку Москви-ріки, де за царських часів розташовувався льох для зберігання продуктів і де зараз робили зріз ґрунту під гідроізоляцію.