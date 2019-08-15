Інсталяція "В'язні Кремля" з Одеси переїхала до Херсона

У Херсоні акція відбувалася на пішохідній вулиці – вулиці Суворова. Це місце, де зазвичай виступають вуличні музиканти, пропонують свої твори місцеві художники.

У центрі Херсону поставили більше сотні капканів/ Фото Ірини Староселець

Просто на дорозі виклали 121 капкан – саме стільки українських громадян незаконно утримується у в’язницях Росії та в окупованому Криму. Активісти розмістили капкани, показуючи, що ті вже схопили свою здобич, на деяких лежав одяг чи взуття, до кожного прикріплений залізний ланцюг, на кінці якого бірка з написом «Сделано в Кремле».

Серед учасників акції – рідні херсонця Олександра Шумкова та жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова.

Активісти пропонували газети херсонцям, розповідали про акцію та пропонували написати листівку, адресовану бранцям Кремля.

«У нас є кілька різних видів листівок, ви можете вибрати одну з них, обрати якогось конкретного політв’язня або навіть якщо ви не знаєте якогось конкретного, кому ви хочете адресувати листівку, ви можете просто написати якісь хороші слова або щось про себе. Якщо ви не знаєте, кому конкретно писати – пишіть, а ми розподілимо її між нашими політв’язнями, їм усім потрібна підтримка», - пояснює активістка глобальної акції #SaveOlegSentsov Ліза Мей.

Вона звертає увагу, що необхідно врахувати цензуру - писати російською мовою і на теми, які б не дали приводу листівку не пропустити. Потім ці листівки, зібрані у містах України під час акції, доправлять в Центр громадянських свобод і вже звідти їх передадуть в’язням, пояснює активістка.

За словами координаторки Медійної ініціативи за права людини Марії Томак, активісти постійно шукають формат для того, щоб привернути увагу до проблеми в’язнів Кремля.

«На жаль, люди звикли до війни, люди звикли до заручників, до смертей. Це наш такий спосіб візуалізувати проблему і привернути увагу», - зазначила Томак.

За її словами, звикання до цієї теми є не лише на рівні України, але й на рівні міжнародної спільноти.

«Тут все складніше привертати увагу до проблеми Криму, тому що є дуже багато інших приводів у світі, купа драматичних подій відбувається… І такі інсталяції – це дуже гарний, як на мене, спосіб, привернути увагу», - стверджує вона.

На запитання кореспондента Укрінформу, чи немає планів провести таку акцію за кордоном, Томак відповіла, що в цьому є сенс, але потрібно вирішити питання логістичні – перевезти ці капкани через кордон.

«Але я собі уявляю, як добре би ці капкани виглядали на порозі Парламентської Асамблеї Ради Європи, яка нещодавно зняла санкції з російської делегації. Це по-моєму, дуже правильне було б місце для цих капканів», - додала вона.

Мета туру по містах України - нагадати про громадян України, які незаконно затримані в РФ, на території окупованого Криму – це наразі 97 політв'язнів та 24 військовополонених моряка. «Але ми не забуваємо про тих, хто утримується на окупованій території Донбасу, це плюс ще 130 людей, це окрема тема», - зазначила Томак.

Активісти звертають увагу, що проблема в’язнів Кремля загальноукраїнська. " У кожному українському регіоні вона присутня, є люди, які з конкретного регіону представлені в цій категорії. Якщо говорити про Херсонщину, то це, зокрема, і Олександр Шумков, і Едем Бекіров", - зазначила Томак.