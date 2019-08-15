У Києві посольство відзначило 73-річчя дня незалежності Пакистану

Посольство Пакистану в Києві провело церемонію підняття прапора країни з нагоди святкування 73-річчя Дня незалежності.

Про це повідомляє інформаційне агентство Dispatch News Desk (DND).

“Посольство Пакистану в українській столиці Києві організувало, з традиційним запалом і ентузіазмом, церемонію підняття прапора країни з нагоди святкування 73-річчя Дня незалежності”, - йдеться у повідомленні.

На церемонії прозвучав національний гімн Пакистану.

За даними DND, на святкуванні 73-річчя Дня незалежності країни були також зачитані привітання від президента Пакистану Аріфа Алві та прем'єр-міністра Імрана Кана.

У свою чергу, Надзвичайний і Повноважний посол Пакистану в Україні Захід Мубашир Шейх висловив вдячність батькам-засновникам своєї країни.

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Зазначається, що на святковому заході були присутні громадяни Пакистану, якій проживають в Україні, зокрема, студенти, бізнесмени, дипломатичний персонал та представники місцевих ЗМІ.

Фото: DND