Українці у Малайзії відкрили святкування Дня Незалежності України

Фітнес-ранком відкрили українці Малайзії сезон святкування Дня Незалежності України.

Про це йдеться на сторінці Української культурної асоціації (УКА) у Facebook.

«Сезон святкування Дня Незалежності відкрито! УКА спільно з Посольством України в Малайзії та українською громадою провели фітнес-ранок до Дня Незалежності України та Малайзії», - йдеться у дописі.

Як зазначається, захід відбувся у Ботанічному парку Куала-Лумпура Perdana Botanical Gardens. До українців приєдналися представники громади Малайзії, Польщі, Казахстану, Узбекістану.

«Фітнес-ранок розпочався з чудової погоди, гарного настрою, нових знайомств та серйозних розтяжок. А далі були "Дикі танці" під пісні Руслани», - йдеться в іншому дописі.

За проведене тренування та заряд позитиву учасники заходу дякують Оксані Терошиній (Oksana_Teroshyna).

Як зазначається, замітку про український фітнес-ранок було опублікувано у в одному з найбільших видавничих агенств Малайзії Bernama.

Фото: сторінка Ukrainian Cultural Association у Facebook