Китай здатен приборкати безлади у Гонконзі — посол КНР в Британії

Китайський уряд «не сидітиме склавши руки і не спостерігатиме» у разі загострення гонконгівської кризи.

Про це заявив посол КНР в Британії Лю Сяомінг під час пресконференції у Лондоні, повідомляє Sky News.

"Якщо ситуація погіршиться до неконтрольованих безладів, центральний уряд не буде сидіти і спостерігати, ми маємо достатньо сил, щоб придушити безлади", - заявив він журналістам.

За словами посла, у КНР "є достатньо рішень і достатня сила в межах основного закону", щоб швидко вгамувати будь-які заворушення. Він назвав кроки протестувальників "тяжкими та насильницькими правопорушеннями", що демонструють ознаки тероризму.

"Центральний уряд Китаю ніколи не дозволить кільком насильницьким злочинцям тягнути Гонконг вниз по небезпечній дорозі у небезпечну прірву", - наголосив Сяомінг.

Також він підкреслив, що "хороші відносини між Великобританією та Китаєм повинні базуватися на тому, що Британія не втручається у внутрішні справи Китаю".

Як повідомлялося, у кількох кілометрах від кордону Гонконгу зосереджена велика кількість бронетехніки і китайських воєнізованих формувань. Про це свідчать знімки супутника.

У середу журналісти телеканалу CNN побачили представників Народної озброєної поліції (PAP) у формі зі щитами і кийками на стадіоні в Шеньчжені, де проходить межа Гонконгу з іншим Китаєм.

У Гонконзі вже два місяці тривають масові акції протесту. За даними організаторів, у них узяли участь понад мільйон людей.

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За останні кілька днів протестів поліція заарештувала щонайменше 149 демонстрантів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що для досягнення домовленостей зі США з торгівлі Китай повинен проявити гуманність до Гонконгу.