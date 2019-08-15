Путін дав орден "за сумлінну працю" заступнику глави Мосміськвиборчкому
Укрінформ
Президент РФ Володимир Путін нагородив заступника глави Мосміськвиборчкому Юрія Єрмолова орденом Дружби "за сумлінну працю".
Указ опублікований на порталі правової інформації Росії.
Як йдеться у документі, Єрмолов отримав нагороду "за досягнуті трудові успіхи, активну громадську діяльність і багаторічну сумлінну працю".
Дане нагородження відбулося на тлі масових протестних акцій, які тривають у Москві четвертий тиждень. Вони були спровоковані рішенням Мосміськвиборчкому не реєструвати на вибори до Мосміськдуми практично всіх незалежних кандидатів. Під час протестних акцій 27 липня, 3 серпня, 10 серпня було заарештовано близько 2 тисяч осіб, порушено 15 кримінальних справ проти протестувальників.