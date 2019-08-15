Путін дав орден "за сумлінну працю" заступнику глави Мосміськвиборчкому

Як йдеться у документі, Єрмолов отримав нагороду "за досягнуті трудові успіхи, активну громадську діяльність і багаторічну сумлінну працю".

Дане нагородження відбулося на тлі масових протестних акцій, які тривають у Москві четвертий тиждень. Вони були спровоковані рішенням Мосміськвиборчкому не реєструвати на вибори до Мосміськдуми практично всіх незалежних кандидатів. Під час протестних акцій 27 липня, 3 серпня, 10 серпня було заарештовано близько 2 тисяч осіб, порушено 15 кримінальних справ проти протестувальників.