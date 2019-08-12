Росія. На щотижневі акції опозиції - щоденні репресії влади

Майбутнє російського протесту “від суботи до суботи” поки непередбачуване

От уже третій тиждень, третю суботу поспіль, Росія, передусім Москва, бурлить, вимагаючи чесних виборів до регіональних парламентів. 27 липня та 3 серпня москвичі виходили на несанкціоновані акції протесту. Ми в Україні вже забулися, що так може бути, але в Росії саме так - мирні протестанти були побиті бійцями Росгвардії. Затриманих у кожний з тих днів - більше тисячі.

А от минулої суботи, 10 серпня, акція опозиції вперше за всі ці рази була дозволеною. Що ж з цього вийшло і якими тепер виглядають перспективи московського та російського протесту.

ДОЗВОЛЕНИЙ ПРОТЕСТ І КРИВОСУДДЯ ВЛАДИ

Насамперед, російська/московська влада зробила все, аби навіть ця “дозволеність” протесту була максимально принизливою. Людей заганяли у своєрідне опозиційне стійло, огороджене металевими парканами та росгвардійцями з металевими очима. Подібний паркан був навіть між сценою та учасниками мітингу. Навіщо? Тільки для приниження та для створення гарної картинку вищому керівництву - “всьо под контролєм”.

Але ж, не зважаючи на залякування, на погану погоду, холодний дощ (а іншого й не може бути, якщо на дворі +13), на акцію прийшли до 60 тисяч протестувальників. Та що ще важливіше - цього разу акцію підтримав цілий ряд творчих селебріті - відомий телеведучий Леонід Парфьонов, видатна письменниця Людмила Улицька, російські репери Oxxxymiron і Face, надзвичайно популярний інтернет-журналіст Юрій Дудь.

З іншого боку, якогось якісного перелому в протесті не сталося. І рівно о 16:30 мітингувальникам було велено розходитись, оскільки час дозволеного протесту сплив. А ті з протестантів, хто насмілилися далі “гуляти містом”, знову ж таки підпали під поліцейські кийки та арешти. Всього в Москві цієї суботи було затримано 256 осіб. Під час затримань знову ж таки був ряд правопорушень, але це в російському кривосудді вже нікого не дивує.

Слід зазначити, що в Росії склався своєрідний порядок цих правопорушень. Наприклад, недопущення адвокатів. Вони відбуваються саме тоді й у тих відділах МВС РФ, коли і куди приїхали попрацювати слідчі Слідчого комітету РФ чи втаємничені особи, які взагалі нікому не представляються, швидше за все - ефесбешники.

Ще одна важлива подробиця цих протестів та їх придушення. Правозахисники рекомендують не брати на акції протесту смартфони та не знімати на них (якщо вже взяли) те, що тут відбувається. Чому? Справа в тому, що слідчі з різних силових підрозділів РФ день і ніч проглядають гігабайти відео з протестних акцій (записи зі смартфонів затриманих, стріми телеканалів “Дождь”, Настоящее время”). І будь-яку невинну відмашку в бік силовика трактують як агресивну дію, напад, за якою відкривається карна справа. А представники Росгвардії потім підтверджують самі безглузді звинувачення.

РОСГВАРДІЯ - ЯК СИНОНІМ ВІДСУТНОСТІ ЧЕСТІ

Гвардія. В усьому світі, в тому числі Росії, це слово колись означало еліту. А тепер...

Останнім часом, і особливо після початку московських протестів, слово “росгвардієць” стало в Росії синонім підлого, жорстокого, безкарного боягузництва. Заковані у пластикову броню люди в чорних балаклавах б’ють та арештовують кого їм заманеться. І все це - без жодних розпізнавальних знаків, що протизаконно навіть за авторитарними законами цього поліцейського Мордору. Особливо підло їхні дії виглядають ще і через те, що ці карателі відчувають повну свою безкарність. Оскільки ніхто не може дати їм відсіч. Подібна відсіч може бути або масовою, як в Україні, або ж... ніякою, як в Москві, Росії.

Протестувальників залякують, “пресують” - і це, на відміну від щотижневих акцій протесту, відбувається щодня. Станом на вечір неділі було заведено 14 абсурдно-жорстоких карних справ проти “учасників масових заворушень”. При тому що насправді жодних заворушень не було. Це ж силовики били людей лише за те, що вони вийшли вимагати чесних виборів. Приклад, який став вже “класичним”, - за картонний стаканчик, кинутий у бік броньованого росгвардійця, людині може загрожувати позбавлення волі на термін від 5 років.

Сп’янілі від безкарності, росгвардійці роблять казна-що. От кілька прикладів із подій минулої суботи (і це лише з тих, що попали на відео). Поліцейські затримали молоду людину з абсолютно очевидною інвалідністю і з надмірною швидкістю волочуть його до автозаку (в кадрі цього нема, але свідки кажуть, що під час волочіння хлопець двічі падав).

Тут же слідом за ним такі ж садисти волочать дівчину. В одного карателя падає кийок. Перед тим, як підійняти його, він сильно б’є дівчинку кулаком по печінці. Зойк - і її тягнуть далі.

Пізніше з’ясувалося ім’я активістки - Дар’я Сосновська. На неї склали протокол за «антимітинговою» статтею Кодексу РФ про адміністративні правопорушення та відпустили. Але тепер правозахисники обіцяють завести на садиста карну справу. А голова міжнародної правозахисної організації «Агора» Павло Чиков оголосив нагороду 100 тисяч рублів за інформацію про силовика. Та справа в тому, що впізнати поліцейського буде непросто. Судячи з відео, у нього не було нагрудного знака. Крім того, він був у шоломі і масці, так що й обличчя його не видно. ( На момент виходу публікації стало відомо, що видання Baza попросило ГУ МВС у Москві перевірити поліцейського Сергія Циплакова на причетність до побиття активістки Сосновської - ред.)

ПРОТЕСТ НЕ ТІЛЬКИ В МОСКВІ, А Й ПО ВСІЙ РОСІЇ

Важливо зазначити, що 10 серпня акції за чесні вибори проходила в багатьох містах Росії. Передусім, у Санкт-Петербурзі. І найперші (також найжорстокіші) затримання почалися саме там - поки в Москві ще тривав дозволений мітинг.

Фото: Getty images

Особливість пітерського протесту цієї суботи була в тому, що активісти вийшли підтримати чесні вибори саме до Московської міської думи, де давно вже нема жодного опозиціонера. А в Петербурзьких законодавчих зборах вони традиційно є, хоча, звісно, у невеликій кількості. (Така от солідарність - і це попри всі жарти та анекдоти, які складають один про одного мешканці двох російських столиць). Всього в Петербурзі минулої суботи було затримано 79 осіб. Масові протести завершилися затриманнями ще у трьох містах РФ. 13 осіб - у Ростові-на-Дону, 2 - у Брянську, 1 - у Сиктивкарі.

Не зайвим буде перелічити також й інші міста, де минулого вікенду відбулися акції за чесні вибори у кількості від 100 до 500 учасників (за зменшенням): Хабаровськ, Єкатеринбург, Новосибірськ, Іжевськ, Воронеж, Нижній Новгород, Казань, Омськ, Іркутськ, Самара, Уфа. Непогана, широка географія.

Але що буде далі із цією хвилею російського протесту передбачити, як і раніше, неможливо. Вона може як широко розгорнутися, так і вщухнути (особливо після проведення на початку вересня цих фейкових виборів). Кремлівський режим тим часом вийшов на нове коло придушення протесту. Тепер не лише затримано майже всіх лідерів московського протесту, але й розпочато фактично розгром Фонду Навального, Фонду боротьби із корупцією (ФБК). Арештовані рахунки, вилучена комп’ютерна техніка, заведена кримінальна справа “за відмивання коштів”.

Отже кремлівські можновладці знову показують, що так просто владу не віддадуть...

А от у понеділок прийшла найсвіжіша новина. Організатори суботнього московського мітингу на проспекті Сахарова подали в мерію заявку на узгодження нової протестної акції наступної суботи. 17 серпня вони планують провести ходу по бульварах Москви (заявлена чисельність учасників - до 30 тисяч). Московська мерія поки не дала відповіді на заявку. Цікаво, що в той ж часу 17 серпня на проспекті Сахарова пройде узгоджений мітинг КПРФ (теж «За чесні й чисті вибори»). Але комуністи чітко заявили, що на цій акції не об'єднуватимуться з незалежними кандидатами до Мосміськдуми. Отже влада вже активно залучила до боротьби з так званою “несистемною опозицією” так звану “системну опозицію”. І це вже новий поворот у сюжеті...

Розумію, що багато хто в нас, з українським-то досвідом Майданів і протистояння “Беркуту”, іронічно ставиться до російського протесту. Що тут скажеш - це зовсім інша країна з іншими умовами. Облуда імперської величі, наркотик “кримнашу”, незбагнена кількість нафтодоларів, яких вистачає не тільки на палаци мільярдерам, але й на щось інше... Це все треба враховувати. І тим більше, для нас українців, важливо, щоб агресивний режим Путіна слабшав, а демократичний протест зростав. І щоб лозунг “Росія буде вільною” мав бодай якісь шанси на втілення.

КОЛИСЬ “РОСІЯ БУДЕ ВІЛЬНОЮ”. А ПОКИ ЩО ВСІМ ТРЕБА БУТИ СИЛЬНИМИ І ПИЛЬНИМИ

І так уже вийшло, що саме цього вікенду, 10-11 серпня, в місці мого перебування, латвійській столиці, Ризі, відзначалося сторіччя створення власного Військово-морського флоту. Чи не найголовнішою прикметою цього святкування була можливість зробити екскурсію на кораблі Латвії та її союзників по НАТО і не тільки.

Два дні, в суботу та неділю, з півдня та до п’ятої години вечора відповідний термінал Ризького морського порту був ущерть заповнений людьми. Приходили родинами, було багато дітей. Найбільше був представлений, звісно латвійський флот. Штабний корабель "Вірсайтіс", корабель постачання "Вароніс", мінні тральщики "Иманта" і "Вієстурс", патрульні кораблі "Єлгава" і "Резекне". Із кораблів ВМФ країн-союзниць можна було оглянути німецький корабель постачання Werra, естонський штабний корабель Wambola, литовський протимінний корабель Selis і польський пошуково-рятувальний корабель Lech. А також - шведський корвет Helsingborg і фінський мінний загороджувач Pyharanta (Швеції та Фінляндії - позаблокові, але союзницькі країни).

Яскраво прикрашені сигнальними прапорцями кораблі, доброзичлива, уважна до всіх команда. Відчуття союзницького партнерства. Від цього свята залишався якийсь дивний присмак - світлий, мирний і зовсім не воєнний. Тому що не було відчуття агресії типу “Можем повторить”. Було протилежне відчуття - захищеності, спільного партнерського захисту.

...А також згадалася історія. Восени 1919 року, коли точилися бої за Ригу між російсько-німецькою армією Бермондта-Авалова та латвійським військом, велике значення мала артилерійська підтримка гармат англо-французької ескадри, що прибула сюди...

Але повертаючись до московських справ. Так, Росія колись буде вільною. Та коли саме - невідомо. А поки цього нема. І поки вона невільна всередині, то й назовні Росія нестиме лише несвободу. Тому всім нам треба бути пильними та сильними.

Олег Кудрін