Ведуча каналу "Росія-24" звинуватила президента Латвії у дискримінації росіян

Латвійська Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) констатувала, що в новинному випуску 30 травня на каналі "Росія-24", присвяченому президенту Латвії Егілу Левітсу, ведуча новин розпалювала ненависть.

Про це повідомляє портал DELFI.

«Ведуча передачі сказала, що "новообраний президент Латвії Егілс Левітс причетний до дискримінації національних меншин, у тому числі російських"», - зазначає NEPLP.

Латвійське законодавство передбачає, що за зміст, який поширюють канали з третіх країн несе відповідальність кабельний оператор. Зазначена програма доступна в 19 операторів, у зв'язку з чим NEPLP порушив 19 адміністративних справ. "З огляду на те, що сталося, це можливість для кожного оператора оцінити свою пропозицію (списку - ред.) каналів", - підкреслив член NEPLP Патрік Грива.

Заступник голови NEPLP Іварс Аболіньш попередив, що Рада продовжить стежити за недружніми до Латвії каналами.

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Раніше Національна рада з електронним ЗМІ вже неодноразово зупиняв мовлення російського каналу "РТР-Планета" на території Латвії, останній раз — у 2019 році.