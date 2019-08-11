Восени у Латвії відбудуться великі міжнародні військові навчання

"З 23 вересня по 6 жовтня в Латвії пройдуть спільні навчання Національних збройних сил (НЗС) і підрозділів іноземних збройних сил "Срібна стріла". Під час навчань відпрацьовуватимуться навички командування, планування і керівництва оборонними операціями", - йдеться в повідомленні.

У навчаннях братимуть участь підрозділи збройних сил Польщі, Словаччини, Словенії, Литви, Естонії, Латвії та дислокованої у Латвії бойової групи НАТО під керівництвом Канади.

З 28 жовтня по 10 листопада в Латвії відбудуться навчання НЗС і підрозділів іноземних збройних сил "Furious Axe". Це тактичні польові навчання, в яких братимуть участь підрозділи збройних сил Латвії та дислокованої в Естонії бойової групи НАТО під управлінням Великобританії.

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І в навчаннях "Срібна стріла", і в "Furious Axe" візьмуть участь приблизно по 500 іноземних військових.

Проведення навчань ще має затвердити уряд.