Біля кордонів Латвії помітили два російські бомбардувальники
Укрінформ
Винищувачі повітряно-патрульної місії НАТО помітили недалеко від державного кордону Латвії два російські бомбардувальники.
Про це повідомляють у Twitter Національні збройні сили Латвії.
"1 серпня патрульний літак ідентифікували над Балтійським морем неподалік від територіальних вод Латвії два російські літаки Су-24", - сказано в повідомленні.
Минулого тижня винищувачі НАТО, які виконують місію Балтійського повітряного патрулювання, двічі піднімалися в небо, щоб ідентифікувати і супроводити російські військові літаки, які були в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.
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