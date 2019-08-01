Біля кордонів Латвії помітили два російські бомбардувальники

Винищувачі повітряно-патрульної місії НАТО помітили недалеко від державного кордону Латвії два російські бомбардувальники.

Про це повідомляють у Twitter Національні збройні сили Латвії.

"1 серпня патрульний літак ідентифікували над Балтійським морем неподалік від територіальних вод Латвії два російські літаки Су-24", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Фінляндія підняла винищувачі через літаки РФ над Балтикою

Минулого тижня винищувачі НАТО, які виконують місію Балтійського повітряного патрулювання, двічі піднімалися в небо, щоб ідентифікувати і супроводити російські військові літаки, які були в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Фото: Getty Images