Болтон звинуватив Росію у крадіжці гіперзвукових технологій

У ході розробок власної гіперзвукової зброї Росія активно застосовує, зокрема, і вкрадені у США технології.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон в інтерв'ю "Голосу Америки", коментуючи вибух ракети "Буревісник" на російському військовому полігоні під Архангельськом.

"Росія витрачає досить коштів на оборону, аби модернізувати ядерний арсенал та розробляти нові засоби доставки, ракети планують із гіперзвуковим блоком, гіперзвукові крилаті ракети... і при цьому застосовуються технології, більшість з яких вкрадені у США", – підкреслив Болтон.

Bolton on Russia's nuclear capability. @VOA Contributor @Greta Van Susteren interviews National Security Adviser John Bolton in which they discussed Russia's technological advances to develop their nuclear weapons. pic.twitter.com/Dm9fLE6uaN — The Voice of America (@VOANews) 14 серпня 2019 р.

За його словами, росіяни спробували освоїти вкрадені технології, але "щось пішло не так".

Як повідомляв Укрінформ, 8 серпня міністерство оборони РФ заявило про загибель двох і поранення шести осіб у результаті вибуху на ракетному полігоні Біломорської військово-морської бази поблизу села Ньонокса в Архангельській області. Відомство зазначило, що НП сталася під час випробувань рідинної реактивної рухової установки.

10 серпня держкорпорація Росатом заявила про загибель п'ятьох своїх співробітників і поранення ще трьох у результаті вибуху на військовому полігоні в Архангельській області. При цьому в компанії заявили, що аварія сталася "в період робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення на рідинній руховій установці".

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За інформацією ЗМІ, це перше офіційне підтвердження, що вибух стався на об'єкті, який міг бути джерелом радіації. Адже згадане у прес-релізі Росатому ізотопне джерело живлення - це генератор, який виробляє електрику з тепла, одержуваного при розпаді радіоактивного палива. На відміну від атомного реактора, в ізотопних джерелах не відбувається ланцюгової реакції - паливо розпадається природним чином.

Після вибуху район Двінської затоки Білого моря на місяць закрили для вільного плавання.

Прес-служба адміністрації міста Сєвєродвінська повідомляла про короткочасне підвищення радіаційного фону до двох мікрозівертів на годину при максимально допустимих 0,6 мікрозіверта.

Фото з сайту politeka.net