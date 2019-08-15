Польща хоче брати плату за транзит російського газу

Польща хоче домовитися про нові тарифи транзиту російського газу в Німеччині.

Про це повідомив уповноважений польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наімський, повідомляє "Європейська правда".

За словами держслужбовця, трубопровід "Ямал" зараз транспортує 29 млрд кубометрів газу в Німеччині.

"Це бізнес-питання. Ми намагатимемося, щоб він не проходив безкоштовно, як на даний момент. 21 млн прибутку в рік проти цих мільярдів, що транспортуються 660 км, це нуль", - сказав Наімський.

Він також зазначив, що Варшава не планує продовжувати контракт з російським "Газпромом" на постачання газу в Польщу через трубопровід "Ямал", який закінчиться в кінці 2022 року.