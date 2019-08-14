В Японії через тайфун скасують майже 350 авіарейсів

Авіалінії скасують в Японії щонайменше 347 внутрішніх рейсів через тайфун Кроса.

Про це повідомляє NHK.

“Авіалінії скасують в Японії щонайменше 347 внутрішніх рейсів у четвер через наближення до заходу країни сильного тропічного шторму Кроса”, - йдеться у повідомленні.

Більшість скасованих рейсів стосуються міста Кюсю.

Японські авіалінії вже заявили про ймовірність скасування ще більше рейсів та порадили пасажирами стежити за інформацією на сайті компаній.

Як повідомлялося, потужний тайфун рухається над водами південної частини Японії.