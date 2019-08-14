В Японії через тайфун скасують майже 350 авіарейсів

В Японії через тайфун скасують майже 350 авіарейсів

Укрінформ
Авіалінії скасують в Японії щонайменше 347 внутрішніх рейсів через тайфун Кроса.

Про це повідомляє NHK.

“Авіалінії скасують в Японії щонайменше 347 внутрішніх рейсів у четвер через наближення до заходу країни сильного тропічного шторму Кроса”, - йдеться у повідомленні.

Більшість скасованих рейсів стосуються міста Кюсю.

Японські авіалінії вже заявили про ймовірність скасування ще більше рейсів та порадили пасажирами стежити за інформацією на сайті компаній.

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Як повідомлялося, потужний тайфун рухається над водами південної частини Японії.

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